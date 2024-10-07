В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Витебского проспекта

Вчера, 6 октября 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 77-летней пожилой женщины, проживающей в квартире дома 31 по Витебскому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что 3 октября ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, и, под предлогом обеспечения сохранности ее денежных средств, убедил по месту жительства передать неизвестному 1 075 000 рублей.

В тот же день, 6 октября около 22 часов 10 минут возле дома 30 по Невскому проспекту сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 18-летнего жителя Москвы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.159 ч.4 УК РФ (мошенничество).