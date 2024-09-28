В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Лени Голикова

Накануне днем, 27 сентября 2024 года около 15 часов 00 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 79-летней жительницы дома 53 по улице Лени Голикова. Пенсионерка рассказала сотрудникам полиции о том, что стала жертвой мошенников, убедивших ее ради «обеспечения сохранности средств» передать приехавшему к ее дому курьеру 1 300 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

27 сентября возле дома 40 корпус 1 по проспекту Славы сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего неработающего местного жителя.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.