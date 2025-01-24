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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Богатырского проспекта

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Богатырского проспекта

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера мошенников, оставивший без накоплений пенсионерку с Богатырского проспекта

20 января к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 77-летней жительницы дома 50 по Богатырскому проспекту. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что днем ранее ей позвонила неизвестная, которая под подлогом заботы об обеспечении сохранности денежных средств, убедила её передать курьеру 300 тысяч рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 ч. 3 УК РФ.

22 января возле дома 15 по улице Генерала Хрулева, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники угрозыска задержали 49-летнего местного жителя. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, мошенничество, пенсионеры
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