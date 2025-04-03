Жителя Соснового Бора задержали за надругательство над подростком с инвалидностью

Накануне, 2 апреля к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки о совершении противоправных действий в отношении ее 16-летнего внука, который в силу некоторых особенностей развития не сразу смог объяснить своей бабушке все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники уголовного розыска Красносельского района в кратчайшие сроки смогли установить детали произошедшего и личность предполагаемого преступника.

Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи 57-летний житель города Сосновой Бор.

Уже на следующий день его задержали оперативники на железнодорожной станции Татьянино в Гатчинском районе Ленобласти.

Задержанного передали в следственные органы, которые на основании материалов возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.