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Питерец.ру » Происшествия » Жителя Соснового Бора задержали за надругательство над подростком с инвалидностью

Жителя Соснового Бора задержали за надругательство над подростком с инвалидностью

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Опубликовал: Антон78
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Полиция задержала жителя Соснового Бора, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении подростка

Накануне, 2 апреля к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от петербурженки о совершении противоправных действий в отношении ее 16-летнего внука, который в силу некоторых особенностей развития не сразу смог объяснить своей бабушке все обстоятельства произошедшего. 

Сотрудники уголовного розыска Красносельского района в кратчайшие сроки смогли установить детали произошедшего и личность предполагаемого преступника. 

Им оказался ранее неоднократно судимый  за кражи и грабежи 57-летний житель города Сосновой Бор.

Уже на следующий день его задержали оперативники на железнодорожной станции Татьянино в Гатчинском районе Ленобласти. 

Задержанного передали в следственные органы, которые на основании материалов возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ. 

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район, насильник, видео
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