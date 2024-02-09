В Петербурге раскрыли преступление против половой неприкосновенности ребенка 20-летней давности

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники петербугского Управления уголовного розыска раскрыли преступление против половой неприкосновенности ребенка, которое было совершено 20 лет назад.

По информации полиции, 13 марта 2003 года на площадке пожарной лестницы дома 11/1 по улице Хошимина неизвестный совершил противоправные действия в отношении 9-летнего ребенка.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), однако раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Спустя 20 лет в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось воссоздать картину случившегося и установить личность подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее неоднократно судимый житель Центрального района Петербурга, в том числе и за аналогичные преступления.

Злодея передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.