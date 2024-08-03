В Сестрорецке поймали подростков, подозреваемых в краже из медучреждения

30 июля 2024 года к полицейским Курортного района Петербурга поступила информация о том, что из одного из медучреждений в городе Сестрорецк неизвестные похитили имущество и медикаменты.

Сумма ущерба составила около 386 тысяч рублей.

Полицейским в кратчайшие сроки удалось установить личности предполагаемых похитителей.

Ими оказались двое местных подростков, 15 и 16 лет, а также их 17-летний знакомый, обучающийся в одном из машиностроительных колледжей Петербурга. Всех троих задержали сотрудники уголовного розыска Курортного района и передали в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий.

На основании собранных материалов следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).