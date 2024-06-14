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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали рецидивиста грабившего пенсионерок на Петергофском шоссе

В Петербурге поймали рецидивиста грабившего пенсионерок на Петергофском шоссе

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Опубликовал: Anton78
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Оперативниками Красносельского района задержан подозреваемый в серии нападений на пенсионерок на Петергофском шоссе

В минувшую среду днем, 12 июня 2024 года к полицейским поступила информация о том, что в парадной дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе лежит пожилая женщина.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 84-летнюю жительницу дома, на которую сзади напал неизвестный, ударил и похитил 3000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Вечером к полицейским поступило сообщение из больницы о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча, на нее также напали в парадной.
Следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).
Сотрудники угрозыска Красносельского района Петербурга установили личность нападавшего. Им оказался 42-летний житель Ломоносова, ранее судимый за грабежи и разбои. Подозреваемого задержали возле дома 3 по Кондратьевскому проспекту.
Задержанному избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Источник: ГУ МВД
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