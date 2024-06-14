В Петербурге поймали рецидивиста грабившего пенсионерок на Петергофском шоссе

В минувшую среду днем, 12 июня 2024 года к полицейским поступила информация о том, что в парадной дома 7 корпус 1 по Петергофскому шоссе лежит пожилая женщина.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 84-летнюю жительницу дома, на которую сзади напал неизвестный, ударил и похитил 3000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вечером к полицейским поступило сообщение из больницы о том, что из квартиры дома 5 корпус 1 по Петергофскому шоссе была госпитализирована 89-летняя женщина с травмой головы и переломом плеча, на нее также напали в парадной.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

Сотрудники угрозыска Красносельского района Петербурга установили личность нападавшего. Им оказался 42-летний житель Ломоносова, ранее судимый за грабежи и разбои. Подозреваемого задержали возле дома 3 по Кондратьевскому проспекту.

Задержанному избрана мера пресечения - содержание под стражей.