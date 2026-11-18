Торжественное открытие выставки «Художник и философ» состоится в рамках «Дней философии в Петербурге». В церемонии примут участие доктор философских наук, профессор СПбГУ Валерий Савчук, художник, член Союза художников России Владимир Комельфо, а также представители культурного и академического сообществ.

На мероприятии посетители увидят 15 произведений и серию графических листов, посвященных философским размышлениям авторов о восприятии действительности и взаимосвязи слова и образа. Среди экспонатов — масштабные живописные полотна, работы с текстовыми интервенциями, а также совместные произведения с художником‑графиком, членом Союза художников России Зоей Нориной. Особое место в экспозиции занимает картина «Герой дня», посвященная размышлениям о роли медиа в современном обществе.

В рамках параллельной программы запланированы арт‑медиация «Слово и образ в художественном музее», научный семинар «Модусы интеракции: философ, художник», круглый стол «Философ и художник в поисках диалога» и артист‑ток «Художники‑универсанты в современном искусстве Петербурга».

В основу проекта лег многолетний творческий диалог профессора СПбГУ Валерия Савчука с Владимиром Комельфо. Их сотрудничество длится более трех десятилетий и находит отражение в изданной книге «Философ и художник», объединившей тексты ученого и графические иллюстрации его соавтора.

Выставка продлится до 8 декабря 2026 года.

Дата: 20 ноября 2026 года.

Время: 16:00.

Место проведения: Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7‑9‑11 .