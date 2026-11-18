В течение четырёх дней с 25 по 28 ноября на выставке ювелирного искусства JUNWEX Premium в КЦ «ПетроКонгресс» пройдет цикл бесплатных арт-встреч. Петербургский историк и краевед Лев Лурье, историк моды Юлия Галич-Кириллова, и археолог Станислав Бельский предложат взглянуть на ювелирное искусство с разных сторон.

25, 26 и 28 ноября в 18:00 Юлия Галич-Кириллова расскажет о том, как Коко Шанель изменила представление о женском стиле, почему Эльза Скиапарелли сделала сюрреализм частью моды и как маркиза Луиза Казати превратила собственную жизнь в художественный перформанс, а драгоценности — в часть своего экстравагантного образа. Три встречи – три женщины, которые не просто следовали моде, а сами меняли её правила.

27 ноября в 18:00 будут раскрыты ювелирные тайны Петербурга. Лев Лурье расскажет о ювелирной жизни императорской столицы: знаменитых мастерах, поставщиках двора, вкусах состоятельных горожан и Фаберже, известном далеко не только своими пасхальными яйцами.

28 ноября в 16:00 ещё одна встреча перенесёт слушателей в XIII–XIV века. Речь пойдёт о богатом кладе средневековых украшений, обнаруженном в 2026 году во время раскопок Тиверского городка в Ленинградской области. О находке и её историческом значении расскажет руководитель археологической экспедиции, старший научный сотрудник Кунсткамеры Станислав Бельский.

Ресторан Smoke BBQ разработал специальное меню, посвященное теме одной из предстоящих арт-встреч. Уникальное предложение от бренд-шефа Алексея Каневского – сет «Частное собрание: вкусы Фаберже»: перепела на шампуре в беконе, филе оленя с соусом из морошки и красного вина, оливье с раковыми шейками.

20 ноября на Петроградской стороне появится и «ювелирный» арт-объект. На Лодейнопольской улице, 5, будет установлена необычная фотозона — большое золотое кольцо с сияющим бриллиантом. Образ кольца, символа любви и романтики, станет частью городского пространства и поводом сохранить на память один из ноябрьских дней. Кольцо будет доступно для фотосессий всего десять дней.