В Красном Селе в парке изнасиловали пожилую женщину

Накануне вечером, 14 сентября 2024 года около 16 часов 20 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 65-летней женщины о том, что накануне вечером, когда она шла с железнодорожной станции через парк, около дома 4 по проспекту Красных Командиров на нее напал неизвестный и изнасиловал.

Сегодня, 15 сентября 2024 года около 03 часов 00 минут сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления возле дома 10 по Бронетанковой улице задержали неработающего 29-летнего местного жителя.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.