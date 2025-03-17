В Красносельском районе задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении девочки

Накануне вечером, 16 марта около 19 часов 20 минут к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 48-летнего местного жителя о том, что знакомый семьи, 35-летний гражданин одного из государств Южного Кавказа, в период с 2024 по 2025 год совершал противоправные действия в отношении его 17-летней дочери, инвалида детства.

В тот же вечер возле дома 4 по улице Тамбасова по подозрению в совершении указанного преступления подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Материалы переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.