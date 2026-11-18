В Пушкинском районе Петербурга правоохранители задержали 39-летнего мужчину, организовавшего подпольное табачное производство. На складе, принадлежавшем фигуранту, изъяли 12,4 тонны табака — сырья, которого хватило бы на выпуск нескольких миллионов сигарет. Рыночная стоимость обнаруженной партии превышает 110 миллионов рублей. Немаркированную продукцию планировалось поставлять в магазины как внутри России, так и за её пределами.

Цех по нелегальному выпуску сигарет действовал в поселке Шушары. Там было установлено пять станков, которые позволяли осуществлять изготовление сигарет в полном цикле. В том же поселке злоумышленник задействовал два складских помещения. В первом хранились изделия, готовые к продаже, во втором — коробки с тонкорезаным курительным табаком и сопутствующие материалы: сигаретные фильтры, бумага для сигарет и ободка, сборные полиграфические коробки и другие предметы.

Помимо этого, на производстве неофициально работали трое граждан иностранных государств. Они приехали в страну по приглашению подозреваемого, который предоставил им не только занятость, но и жилье. Разрешающих документов при этом не имел ни один из них. Сейчас все трое привлечены к административной ответственности, предусматривающей выдворение за пределы Российской Федерации.

В отношении подозреваемого следователи возбудили уголовные дела. В качестве меры пресечения ему назначено заключение под стражу.