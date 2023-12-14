Жителя Красносельского района задержали за заведомо ложное сообщение

Вчера, 13 декабря 2023 года следственные органы возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно данным следствия, 10 декабря 2023 года к полицейским поступило сообщение о предполагаемой угрозе для посетителей известной сети ресторанов.

Подозреваемый, проживающий в Красносельском районе Петербурга, был задержан сотрудниками полиции по подозрению в предоставлении заведомо ложной информации.