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Питерец.ру » Происшествия » Жителя Красносельского района задержали за заведомо ложное сообщение

Жителя Красносельского района задержали за заведомо ложное сообщение

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали жителя Красносельского района за заведомо ложное сообщение

Вчера, 13 декабря 2023 года следственные органы возбудили уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно данным следствия, 10 декабря 2023 года к полицейским поступило сообщение о предполагаемой угрозе для посетителей известной сети ресторанов.

Подозреваемый, проживающий в Красносельском районе Петербурга, был задержан сотрудниками полиции по подозрению в предоставлении заведомо ложной информации.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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