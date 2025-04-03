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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе задержали поджигателя электросамокатов

В Красногвардейском районе задержали поджигателя электросамокатов

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемого в поджоге электросамокатов на проспекте Ударников

Ранним утром 30 марта, около 08 часов 10 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о том, что у дома 19 по проспекту Ударников горят электросамокаты.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный из хулиганских побуждений совершил поджог 10 электросамокатов и скрылся.

Вчера вечером, 2 апреля около 18 часов 00 минут возле дома 46 по Ириновскому проспекту сотрудники угрозыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого 42-летнего местного жителя. 

Задержанный объяснил свой поступок недовольством большим количеством электросамокатов на улицах и…своим алкогольным опьянением. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
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