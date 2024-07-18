На проспекте Ударников парню выстрелили в ногу из пневматики

Вечером 16 июля 2024 года, около 21 часа 35 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратился 19-летний петербуржец, который сообщил о том, что возле дома 15 по проспекту Ударников в него выстрелили из окна.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 16 июля 2024 года около 21тчаса 00 минут возле дома 15 неизвестный выстрелил прохожему в ногу из пневматического пистолета.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

17 июля 2024 года около 13 часов 05 минут сотрудники полиции в квартире дома 15 по проспекту Ударников по подозрению в совершении указанного преступления задержали 36-летнего местного жителя.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.