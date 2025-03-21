В Петербурге поймали налетчика на магазин на проспекте Наставников

Накануне вечером, 20 марта около 22 часов 55 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о том, что еще 13 марта около 10 часов в круглосуточном магазине, расположенном в доме 15 корпус 1 по проспекту Наставников, неизвестный, применив физическую силу к сотруднику магазина и угрожая ножом, похитил продукты и убежал.

Материальный ущерб составил две тысячи рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Днем 20 марта, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 90 корпус 8 по Гражданскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 28-летнего ранее неоднократно судимого жителя Невского района.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.