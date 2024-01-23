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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников

В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района Петербурга задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

12 января 2024 года около 15 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 83-летняя женщина, проживающая в доме 42 по проспекту Ударников. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и в подъезде возле квартиры передала курьеру 200 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В минувшее воскресенье вечером, 21 января 2024 года около 18 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 45 по Большому проспекту П.С. полицейские Красногвардейского района по подозрению в совершении этого преступления задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя.
Злоумышленника поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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