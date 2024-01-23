В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсинерку в с проспекта Ударников

12 января 2024 года около 15 часов 40 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 83-летняя женщина, проживающая в доме 42 по проспекту Ударников. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что она стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и в подъезде возле квартиры передала курьеру 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В минувшее воскресенье вечером, 21 января 2024 года около 18 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 45 по Большому проспекту П.С. полицейские Красногвардейского района по подозрению в совершении этого преступления задержали ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя.

Злоумышленника поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.