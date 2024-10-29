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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан рецидивист, ограбивший студента на проспекте Энгельса

В Петербурге задержан рецидивист, ограбивший студента на проспекте Энгельса

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Петербурга задержали подозреваемого в грабеже студента

17 сентября 2024 года около 17 часов 40 минут к полицейским Выборгского района Петербурга обратился 18-летний учащийся первого курса колледжа, который рассказал правоохранителям о том, что ночью возле торгового комплекса у дома 126 по проспекту Энгельса на него напал неизвестный, несколько раз ударил и отобрали телефон.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный нанес несколько ударов в лицо молодому человеку и похитил мобильный телефон, после чего с места происшествия скрылся.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).
Вчера днем, 28 октября 2024 года около 14 часов 10 минут возле дома 111 по проспекту Энгельса сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 60-летнего жителя Петроградского района Петербурга.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьти 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район грабеж
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