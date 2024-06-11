В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже

В минувшую субботу ранним утром, 8 июня 2024 года около 04 часов 10 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего жителя Калининграда о том, что возле дома 43 по Литейному проспекту его и его брата неизвестные залили содержимым газового баллончика и сорвали с шеи золотую цепочку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 04 часов 00 минут у дома 43 на Литейном проспекте неизвестный, применив баллончик, открыто похитил золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей, и с места происшествия скрылся.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 10 июня 2024 года около 19 часов 00 минуту возле дома 13 по улице Чехова, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 28-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.