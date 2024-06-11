ента новостей

09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
09:31
В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже
09:26
В Красногвардейском районе задержали дебошира, угрожавшего расправой окружающим
09:20
В Невском районе поймали пьяного поджигателя автомобиля
09:10
Поплатился за купленный диплом
07:54
Участники автопробега «Дорогами Победы» отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны
07:36
Каким должен быть отпуск?
01:56
Школьники Санкт-Петербурга заняли 22-е место в финале «Белой ладьи», юные шахматисты из Ленобласти – 34-е, а победила подмосковная гимназия имени Примакова
23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
16:58
Закрытие троллейбусного и трамвайного движения в период проведения репетиций праздника "Алые паруса"
16:54
На съезде с КАД на Витебский проспект на месяц ограничат пропускную способность
16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
16:00
В Петербург на лечение болезней слуха приехали маленькие пациенты из ЛДНР
15:12
В Петербурге поймали причастных к нападению на дворника на Бухарестской улице
12:31
В финале НБА клуб «Бостон Селтикс» победил «Даллас Маверикс» и во втором матче серии, лучшую статистику показали Холидэй и Дончич
10:47
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил ход формирования Академии Росгвардии в Петербурге
10:41
В Калининском районе девушка погибла при падении с 11-го этажа
10:28
На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»
09:52
Аварийного жилья становится больше
09:52
На Петергофском шоссе задержали стрелявшего возле бара
09:26
На Бухарестской улице подростки ранили ножом дворника
09:20
На Плесецкой улице иномарка сбила 6-летнего мальчика
08:30
В СПб начнут изготавливать гомеопатические препараты
23:19
На шахматном турнире «UzChess Cup» петербургский гроссмейстер Матлаков в 4-м туре победил Гупту, а Грищук штампует ничьи
13:11
На трассе «Скандинавия» перекроют съезд в посёлок Кирилловское
00:57
По итогам 7-го тура финала «Белой ладьи» в «Сириусе» лидируют школьники из Подмосковья, а команда из Ленобласти занимает место в третьей десятке
21:10
В Ленобласти при столкновении КАМАЗа с автобусом пострадали пятеро пассажиров
21:04
Под Выборгом водитель "Мерседеса" погиб врезавшись в дерево
12:38
На Миллионной улице ликвидировали наркоплантацию
12:30
На Суздальском шоссе иномарка сбила 15-летнюю девушку на электросамокате
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже

В Центральном районе задержан подозреваемый в грабеже

0
71
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейкими задержан подозреваемый в грабеже в Центральном районе

В минувшую субботу ранним утром, 8 июня 2024 года около 04 часов 10 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего жителя Калининграда о том, что возле дома 43 по Литейному проспекту его и его брата неизвестные залили содержимым газового баллончика и сорвали с шеи золотую цепочку.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что около 04 часов 00 минут у дома 43 на Литейном проспекте неизвестный, применив баллончик, открыто похитил золотую цепочку стоимостью 100 тысяч рублей, и с места происшествия скрылся.
Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
Вчера, 10 июня 2024 года около 19 часов 00  минуту возле дома 13 по улице Чехова, в результате проведения  оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 28-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья.
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

20-02-2024, 09:31
В Кронштадте задержан подозреваемый в грабеже
8-12-2023, 12:47
В Петербурге задержали мигранта, который ограбил жителя Пскова на Невском проспекте
12-04-2024, 13:53
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на Пулковской улице
25-01-2024, 12:56
В Петербурге задержали мигранта, оргабившего женщину на улице Стойкости
28-05-2024, 14:13
В центре Петербурга поймали подозреваемого в грабеже
8-08-2023, 12:46
В Петербурге задержан самокатчик-грабитель

Происшествия на дорогах

0
116
Сегодня, 09:36
В Красногвардейском районе иномарка сбила 6-летнюю девочку
0
95
Вчера, 23:13
В Ленобласти в лобовом ДТП погибла 51-летняя женщина-водитель
0
126
Вчера, 16:17
В Шушарах в лобовом ДТП пострадали три человека
0
132
Вчера, 10:28
На проспекте Науки в ДТП пострадала 16-летняя пассажир «Фольксвагена»
Наверх