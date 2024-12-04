В Приморске поймали поджигателя детских колясок

Поздним вечером, 2 декабря 2024 года около 23 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация о том, что в парадной дома 3 по Выборгскому шоссе в городе Приморск горят 2 детские коляски.

Прибывшие на место сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили возгорание двух колясок, оставленных между первым и вторым этажами пятиэтажного дома.

Утром 3 декабря 2024 года, около 09 часов 00 минут в Приморске возле дома 5 по набережной Лебедева участковый уполномоченный полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержал ранее судимого 29-летнего местного жителя, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого в том, что из хулиганских побуждений совершил поджог детских колясок.

Следователи возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.