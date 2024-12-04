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Питерец.ру » Происшествия » В Приморске поймали поджигателя детских колясок

В Приморске поймали поджигателя детских колясок

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейскими Выборгского района Ленобласти задержан поджигатель детских колясок в городе Приморске 

Поздним вечером, 2 декабря 2024 года около 23 часов 25 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация о том, что в парадной дома 3 по Выборгскому шоссе в городе Приморск горят 2 детские коляски.

Прибывшие на место сотрудники полиции на месте происшествия обнаружили возгорание двух колясок, оставленных  между первым и вторым этажами  пятиэтажного дома.

Утром 3 декабря 2024 года, около 09 часов 00 минут в Приморске возле дома 5 по набережной Лебедева участковый уполномоченный полиции по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержал ранее судимого 29-летнего местного жителя, находившийся  в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемого в том, что из хулиганских побуждений совершил поджог детских колясок.

Следователи возбудили уголовные дела по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества).

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, поджог
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