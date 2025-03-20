В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве из-за музыкальной колонки

Накануне ранним утром, 19 марта около 05 часов 30 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что на парковке между домами 8 и 12 по 1-й Советской улице обнаружен труп неизвестного с ножевым ранением груди.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Полицейскими было установлена личность погибшего – 33-летний житель Карелии, проживавший в Петербурге без регистрации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в убийстве, 48-летний житель дома 79 по Светлановскому проспекту.

По предварительной информации, причиной трагедии стал пьяный конфликт, возникший из-за того, что потерпевший без спросу взял музыкальную колонку подозреваемого.

Задержанного передали следователям для проведения процессуальных действий.