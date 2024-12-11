Во Всеволожске задержали подозреваемую в убийстве

В минувший понедельник, 9 декабря около 11 часов 45 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от мальчика, о том, что его мать убила ножом неизвестного мужчину.

Прибывшими на место полицейскими в квартире дома 12 корпус 2 по улице Малиновского в городе Всеволожск был обнаружен труп неизвестного с ножевым ранением груди.

Так же, на месте происшествия задержали подозреваемую в указанном преступлении, 48-летнюю хозяйку квартиры. С места преступления изъяли нож.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).

Личность погибшего установили, им оказался 49-летний житель деревни Кальтино Всеволожского района Ленинградской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной.