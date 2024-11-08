Подозреваемого в убийстве на проспекте Народного Ополчения задержали в Ельце

3 октября к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что в квартире дома 63 по проспекту Народного Ополчения в полиэтиленовом пакете был обнаружен труп 33-летнего мужчины.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к совершению указанного преступления причастен ранее судимый 35-летний мужчина, который 18 сентября, находясь в квартире дома 63 по проспекту Народного Ополчения, в ходе совместного распития алкоголя, в ходе внезапно возникшей ссоры на почве неприязненных отношений, нанес ножевые ранения своему 33-летнему знакомому, завернул его тело в пакет, спрятал в диван и скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.1 с. 105 УК РФ (убийство).

6 ноября сотрудники угрозыска Главка совместно с коллегами из Кировского района подозреваемого задержали в городе Ельц и доставили в Петербург для проведения процессуальных действий.