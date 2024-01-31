В Петербурге раскрыли убийство студента, совершенное 29 лет назад

В результате работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудники ОУР УМВД РФ по Приморскому району раскрыли убийство, совершенное в середине 90-х.

В январе 1995 года возле дома 42/1 по улице Королева был обнаружен труп 16-летнего студента колледжа с проникающей колото-резаной раной груди.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 103 УК РСФСР (умышленное убийство).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска воссоздали картину произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 61-летний ранее неоднократно судимый житель Тверской области.

Подозреваемый был задержан и доставлен в следственные органы.

По предварительной информации, убийство произошло, когда подозреваемый попытался отнять у погибшего сумку и вещи, а студент оказал сопротивление.