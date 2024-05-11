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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину осквернившего государственный флаг

В Петербурге задержали мужчину осквернившего государственный флаг

0
32
Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мужчину осквернившего государственный флаг

4 мая к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация об осквернении флага, расположенного на доме 48 по проспекту Королева.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело  по статье 329 УК РФ (Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотудниками полиции была установлена личность предполагаемого. Им оказался 45-летний местный житель.
Злоумышленника задержали сотрудники уголовного розыска возле подъезда своего дома.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

Источник: ГУ МВД
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