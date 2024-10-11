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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве своего знакомого

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве

7 октября к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация от очевидца о том, что возле подъезда дома 7 по улице Победы в городе Кировск лежит мужчина с ножевым ранением.
Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции был обнаружен труп 33-летнего мужчины с ножевым ранением груди.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ (убийство).
Вчера вечером, 10 октября 2024 года около 18 часов 30 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска напротив дома 17 по улице Победы в городе Кировск по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 39-летнего жителя Ленобласти, подозреваемого в том, 7 октября около 01 часа 00минут, находясь возле дома 7 по улице Победы, в ходе внезапно возникшей ссоры ударил ножом в грудь 33-летнего знакомого, после чего с места происшествия скрылся.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО убийство ножевое ранение
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