В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве

В минувшее воскресенье, 4 февраля к полицейским Выборгского района Ленобласти поступила информация о том, что в поселке Возрождение возле дороги к Ферме лежит мужчина, который, возможно, мертв.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп неизвестного.

Согласно заключению судебно-медицинского исследования от 05.02.2024, смерть наступила от побоев.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность погибшего была установлена – им оказался 43-летний житель Калининградской области.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.4 УК РФ.

Вчера вечером, 5 февраля около 19 часов 30 минут на дороге к Ферме возле поселка Возрождение в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего неработающего жителя поселка Черкасово Выборгского района.