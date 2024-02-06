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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве

В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве

В минувшее воскресенье, 4 февраля к полицейским Выборгского района Ленобласти поступила информация о том, что в поселке Возрождение возле дороги к Ферме лежит мужчина, который, возможно, мертв.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп неизвестного.
Согласно заключению судебно-медицинского исследования от 05.02.2024, смерть наступила от побоев.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность погибшего была установлена – им оказался 43-летний житель Калининградской области.
По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.4 УК РФ.
Вчера вечером, 5 февраля около 19 часов 30 минут на дороге к Ферме возле поселка Возрождение в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего неработающего жителя поселка Черкасово Выборгского района.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО телесные повреждения убийство
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