Полиция задержала махавшего ножом в дорожном конфликте в центре Петербурга

Вечером 11 марта, около 17 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от водителя автомашины «Рено Каптюр» о том, что неизвестный на проезжей части возле дома 51 по Литейному проспекту в результате дорожного конфликта угрожал ему ножом.

Вчера вечером, 13 марта около 16 часов 00 минут сотрудники угрозыска по подозрению в причастности к инциденту задержали неработающего 20-летнего молодого человека, проживавшего в хостеле на Садовой улице, 28.

Про данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.