В центре Петербурга конфликт таксистов закончился стрельбой

Накануне вечером, 24 января 2024 года около 19 часов 40 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от 21-летнего водителя такси «Киа Рио» о том, что возле дома 26 по Садовой улице у него возник дорожный конфликт с другим таксистом на «Черри Тигго 4». Оппонент выстрелил в заявителя из пневматического пистолета и уехал.

Уже через полчаса сотрудники полиции по приметам задержали стрелка. Наряд ГИБДД остановил разыскиваемый автомобиль возле дома 19 по Коломяжскому проспекту. За рулем находился 21-летний таксист, которого доставили в отдел полиции.

У него изъяли пневматический пистолет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.