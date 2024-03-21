В Калининском районе задержали стрелка в дорожном конфликте

Накануне днем, 20 марта 2024 года около 13 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о дорожном конфликте на внутридворовой территории возле дома 3 по Ключевой улице.

Полицейские установили, что 19-летний житель Вологодской области, управляя арендованным автомобилем «КИА Оптима», не «поделил» дорогу с женщиной-водителем на автомобиле «Ниссан Жук», после чего дважды выстрелил в ее сторону из сигнального пистолета и уехал с места происшествия.

Около 15 часов 10 минут возле дома 85 по проспекту Металлистов сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого.

У него изъяли сигнальное устройство «Пионер».

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.