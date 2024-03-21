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Питерец.ру » Происшествия » В Калининском районе задержали стрелка в дорожном конфликте

В Калининском районе задержали стрелка в дорожном конфликте

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Опубликовал: Anton78
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В Калининском районе Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе в дорожном конфликте на Ключевой улице

Накануне днем, 20 марта 2024 года около 13 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила информация о дорожном конфликте на внутридворовой территории возле дома 3 по Ключевой улице.
Полицейские установили, что 19-летний житель Вологодской области, управляя арендованным автомобилем «КИА Оптима», не «поделил» дорогу с женщиной-водителем на автомобиле «Ниссан Жук», после чего дважды выстрелил в ее сторону из сигнального пистолета и уехал с места происшествия.
Около 15 часов 10 минут возле дома 85 по проспекту Металлистов сотрудники полиции по «горячим следам» задержали подозреваемого.
У него изъяли сигнальное устройство «Пионер».
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район стрельба хулиганство
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