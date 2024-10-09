В центре Петербурга поймали дебошира, повредившего дорогую иномарку

5 октября 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга с заявлением обратилась 36-летняя менеджер крупной компании, который сообщил о том, что 30 сентября, когда она сидела в салоне своего автомобиля «Рендж Ровер» возле дома 28-30 по Садовой улице, неизвестный, из хулиганских побуждений, нанес три удара ножом по капоту ее автомобиля, а также угрожал ей физической расправой.

Вчера вечером, 8 октября 2024 года около 18 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 79 по улице Марата по подозрению в совершении указанного преступления задержали 49-летнего неработающего местного жителя.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.