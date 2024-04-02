В Петербурге поймали стрелявшего из травмата на Большеохтинском мосту

Накануне ночью, 1 апреля 2024 года около 02 часов 15 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 17 по Смольному проспекту, на Большеохтинском мосту, неизвестный стрелял в воздух из предмета, похожего на пистолет.

Около 02 часов 20 минут прибывшие на место происшествия полицейские возле дома 10 по улице Красного Текстильщика по подозрению в причастности к инциденту по «горячим следам» задержали 31-летнего слесаря-механика.

При задержании у подозреваемого изъяли устройство «Пионер» и два патрона.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.