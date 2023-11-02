В Колпино мужчина угрожал ножом сотрудикам магазина

Накануне днем около 15 часов 15 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о том, что в магазине в доме 42 по проспекту Ленина неизвестный с ножом в руках, нападает на сотрудников и угрожает физической расправой.

Незамедлительно прибывшие полицейские возле дома 30/9 по проспекту Ленина по подозрению в совершении указанного преступления задержали 46-летнего неработающего местного жителя.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.