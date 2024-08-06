В Кировском районе задержали мужчину ударившего ножом подростка

Поздним вечером 4 августа 2024 года, около 22 часов 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о том, что возле дома 19/38 по улице Возрождения во дворе неизвестный ударил ножом молодого человека в плечо и живот, после чего с места я скрылся. Прибывшие на место происшествие сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего, ранее неоднократно судимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения 41-летнего местного жителя.

Задержанного подозревают в том, что в результате внезапно возникшего конфликта во дворе дома нанес ножевое ранение 17-летнему подростку.

Несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого поместилив изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.