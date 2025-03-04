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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Шелгунова

В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Шелгунова

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в налете на сетевой магазин на улице Шелгунова

2 марта к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный избил сотрудника магазина, расположенного в доме 4 по улице Шелгунова.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 2 марта около 18 часов 15 минут неизвестный вошел в магазин, открыто похитил с прилавка товар и попытался скрыться.  Работником магазина была предпринята попытка остановить похитителя, однако тот несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове и убежал. 

Пострадавший - 25-летний продавец, - обратился в больницу с ушибами головы, и после оказания медпомощи был отпущен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам сотрудники полиции задержали неработающего 36-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК.  

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, разбойное нападение, магазин
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