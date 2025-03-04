В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Шелгунова

2 марта к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что неизвестный избил сотрудника магазина, расположенного в доме 4 по улице Шелгунова.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 2 марта около 18 часов 15 минут неизвестный вошел в магазин, открыто похитил с прилавка товар и попытался скрыться. Работником магазина была предпринята попытка остановить похитителя, однако тот несколько раз ударил стеклянной бутылкой по голове и убежал.

Пострадавший - 25-летний продавец, - обратился в больницу с ушибами головы, и после оказания медпомощи был отпущен в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам сотрудники полиции задержали неработающего 36-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой).

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК.