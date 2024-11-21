ента новостей

13:25
В петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Ветеранов
12:26
В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева
12:09
В Сестрорецке тушили шалаш им. В.И. Ленина
11:42
В Шушарах на маркетплейсе мужчина ударил ножом охранников
10:07
Биометрию могут использовать для поиска мошенников
10:00
Австралия вносит законопроект, ограничивающий использование социальных сетей детьми до 16 лет
09:17
Москвичи облюбовали петербургские новостройки
08:56
Петербуржцы перерабатывать не хотят
23:09
Спортсменкой года в России признана художественная гимнастка Лала Крамаренко – победительница Игр БРИКС в Казани
22:24
Хоккейный клуб «Ростов» неожиданно сумел обыграть «СКА-Неву» со счётом 2:1, автором шайбы престижа стал Эмиль Галимов
15:11
В Петербурге за содействие СВО наградили ветеранов войск правопорядка
15:10
Сколько раз звонят мошенники?
14:46
Рынок недвижимости СПб продолжает корректироваться
13:47
Google оштрафовали на 7,6 млн рублей по двум протоколам
13:41
Премьера спектакля «Бременские музыканты»
13:26
В Ленобласти ищут злоумышленника укравшего пожертвования из храма
13:16
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Кораблестроителей
13:11
В Ленобласти лесничего обвиняют во взяточничестве
12:55
В Калининском районе ищут стрелявшего по окнам больницы
12:51
В Невском районе возле клуба избили мужчину
10:22
В России подвели итоги Всероссийского конкурса «Цифровая журналистика 2024»
09:38
В Петербурге поймали 16-летнего подростка, подрабатывавшего курьером мошенников
09:22
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пожилую женщину с Дачного проспекта
08:40
Женщин-предпринимателей стало больше
08:17
СПб в лидерах по первоначальному взносу по ипотеке
23:05
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга в трёх партиях обыграл нижегородский АСК, но лёгкой эту победу не назовёшь
22:16
В Петербурге продолжается работа над двухметровой матрешкой для Всероссийского Деда Мороза
22:15
«Динамо-ЛО» одержало важную победу над «Кузбассом» со счётом 3–1, у Мергарехо и Воронкова – по 19 очков
20:27
СКА крупно победил «Амур» со счётом 6:3, на счету Евгения Кузнецова – две заброшенные шайбы и результативная передача Владимиру Алистрову
19:25
Пенсионерка «воскресла из мертвых»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева

В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими Кировского района города задержан подозреваемый в налете на магазин на улице Васи Алексеева 

Вечером минувшего вторника, 19 ноября 2024 года около 21 часа 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратился 48-летний директор магазина, расположенного в доме 21 по улице Васи Алексеева. Мужчина рассказал о том, что неизвестный с применением насилия, угрожая заточкой, похитил банку кофе.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 59-летнего местного жителя, проживающий в том же доме.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства и избрания меры пересечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, разбойное нападение, магазин
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-11-2024, 09:46
В Петербурге поймали 14-летнего налетчика на сетевой магазин на Балтийской улице
12-11-2024, 09:57
В Колпино поймали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге
4-07-2024, 11:29
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирной краже на улице Васи Алексеева
10-08-2024, 13:27
В Невском районе поймали налетчика на магазин
13-11-2024, 10:05
В Петербурге поймали налетчика на сетевой магазин по улице Фурштадтская
27-04-2024, 12:09
В Кировском районе поймали пожилую женщину-курьера мошенников

Происшествия на дорогах

0
14
19-11-2024, 10:01
В Шушарах неизвестный сбил 17-летнего пешехода и скрылся
0
28
18-11-2024, 23:09
В поселке Дунай иномарка насмерть сбила пещехода
0
16
18-11-2024, 11:25
Под Выборгом автобус с пассажирами вылетел в кювет. Пострадали четверо пассажиров
0
13
18-11-2024, 11:20
На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»
Наверх