В Петербурге поймали налетчика на магазин на улице Васи Алексеева

Вечером минувшего вторника, 19 ноября 2024 года около 21 часа 40 минут к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратился 48-летний директор магазина, расположенного в доме 21 по улице Васи Алексеева. Мужчина рассказал о том, что неизвестный с применением насилия, угрожая заточкой, похитил банку кофе.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 59-летнего местного жителя, проживающий в том же доме.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства и избрания меры пересечения.