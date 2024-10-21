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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице

В центре Петербурга поймали налетчика на сетевой магазин на Гороховой улице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Адмиралтейского района задержали налетчика на сетевой магазин на Гороховой  улице

Накануне поздним вечером, 20 октября 2024 года около 23 часов 35 минут к полицейским Адмиралтейского района поступила информация о том, что в пекарне на набережной реки Мойки, 62,  задержали подозреваемого в том, что ранее совершил налет и ударил ножом продавца магазина в доме 23 по Гороховой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 23-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, повара ресторана на Московском проспекте, зарегистрированного в хостеле.

По предварительным данным, около 22 часов злоумышленник, угрожая ножом, напал на 37-летнюю продавщицу сетевого магазина на Гороховой улице и похитил выручку, после чего с места происшествия скрылся.

Продавщица самостоятельно обратилась в больницу за помощью, и после ее оказания, в удовлетворительном состоянии была направлена  на амбулаторное лечение.  

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой). 

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: разбойное нападение Адмиралтейский район
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