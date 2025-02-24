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Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте задержали налетчика на магазин

В Кронштадте задержали налетчика на магазин

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в налете на магазин в Кронштадте

Накануне ночью, 23 февраля около 01 часа 00 минут к полицейским Кронштадта поступила информация о том, что на улице мужчина избил работника магазина, расположенного в доме 5 по Петровской улице. 

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 22 февраля около 17 часов 30 минут неизвестный вошел в магазин, открыто похитил с прилавка товар и попытался скрыться. Сотрудница магазина предприняла попытку задержать злоумышленника, но тот несколько раз ударил 61-летнюю женщину-продавца и убежал. 

Пострадавшая обратилась в больницу с переломом плечевой кости и многочисленными ушибами, после оказанной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии её направили на амбулаторное лечение.

Вечером 23 февраля, около 17 часов 50 минут полицейские у дома 5 по Петровской улице в городе Кронштадт по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнего жителя Челябинской области.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ст.162 ч.4 п. в УК РФ (разбой).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район, разбойное нападение, магазин
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