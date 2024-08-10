В Невском районе поймали налетчика на магазин

Накануне днем, 9 августа 2024 года около 14 часов 55 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 34-летняя администратор магазина, расположенного в доме 3 по улице Ново-Александровская, которая рассказала о том, что неизвестный, находясь в торговом зале и угрожая ножом похитил упаковки с зубной пастой и с места происшествия скрылся.

В тот же день вечером, около 17 часов 35 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в парадной дома 26 по улице Шелгунова по горячим следам по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого за совершение краж и разбойных нападений 29-летнего местного жителя.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ (разбой).

Злоумышленника поместили в изолятор на основании ст.91. УПК РФ.