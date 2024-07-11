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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на набережной реки Фонтанки

В Петербурге поймали подозреваемого в разбойном нападении на магазин на набережной реки Фонтанки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Центрального района задержали подозреваемого в разбойном нападении на магазин   на набережной реки Фонтанки 

Накануне утром, 10 июля 2024 года около 09 часов 50 минут к полицейским Центрального района Петербурга поступила информация от директора магазина, расположенного в доме 28 по набережной реки Фонтанки о том, что несколькими минутами ранее к ним вошел незнакомый мужчина и, под угрозой применения ножа, отобрал товар.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками дорожной полиции было установлено, что 10 июля около 09 часов 30 минут в помещение магазина вошел неизвестный, который похитил с прилавка товар на сумму 158 рублей, угрожая ножом 60- летнему кассиру, и скрылся с места происшествия.

В тот же день возле дома 10/15 по Разъезжей улице  по подозрению в совершеннии указанного преступления полицейские задержали 37-летнего жителя одного из Северо–кавказских регионов.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ (разбой).

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район разбойное нападение магазин
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