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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали 14-летнего налетчика на сетевой магазин на Балтийской улице

В Петербурге поймали 14-летнего налетчика на сетевой магазин на Балтийской улице

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кировского района Петербурга задержали несовершеннолетнего налетчика на сетевой магазин на Балтийской улице

Вечером минувшего воскресенья, 10 ноября 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратился 49-летний продавец-кассир магазина, расположенного в доме 2 по Балтийской улице. мужчина рассказал стражам порядка о том, что в помещение магазина вошел неизвестный и под угрозой строительного ножа потребовал отдать ему деньги из кассы, но получив отказ, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 162 часть 2 УК РФ (разбой).
Вчера утром, 11 ноября 2024 года около 07 часов 20 минут возле дома 14 по улице Косинова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 14-летнего ученика 8 класса.    
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район разбойное нападение магазин
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