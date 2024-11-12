В Петербурге поймали 14-летнего налетчика на сетевой магазин на Балтийской улице

Вечером минувшего воскресенья, 10 ноября 2024 года около 21 часа 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга с заявлением обратился 49-летний продавец-кассир магазина, расположенного в доме 2 по Балтийской улице. мужчина рассказал стражам порядка о том, что в помещение магазина вошел неизвестный и под угрозой строительного ножа потребовал отдать ему деньги из кассы, но получив отказ, ничего не похитив, с места происшествия скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 162 часть 2 УК РФ (разбой).

Вчера утром, 11 ноября 2024 года около 07 часов 20 минут возле дома 14 по улице Косинова, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 14-летнего ученика 8 класса.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.