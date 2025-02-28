В Невском районе пожилая женщина отдала мошенникам более 9,7 млн рублей

Вчера, 27 февраля к полицейским Невского района Петербурга с заявлением обратилась 71-летняя женщина, работающая гардеробщицей в одном из учебных заведений. Женщина рассказала стражам порядка о том, что в период с 14 по 28 декабря 2024 года на ее телефон начали поступать звонки от неизвестных, которые под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили в необходимости 16 декабря передать курьеру по месту жительства один миллион рублей, после чего 23 декабря во дворе неустановленного дома по 11-й Красноармейской улице - еще 2,5 миллиона рублей.

Кроме этого, по указаниям аферистов потерпевшая продала свою квартиру и вырученные деньги в размере 6 950 000 рублей оставила на указанном ей адресе, в женском туалете сетевого гипермаркета на проспекте Маршала Жукова.

В итоге сумма ущерба составила 9 749 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Принимаются необходимые меры по розыску и задержанию злоумышленников.