В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам около 17 млн рублей

Вчера, 29 февраля 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 76-летней женщины, проживающая на улице Маршала Тухачевского. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с конца июля2023 года по 26 февраля 2024 года ей с неустановленных номеров неоднократно звонили неизвестные и убедили, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, неоднократно передавать приходящим от них курьерам денежные средства.

В итоге за все время пожилая женщина передала в руки злоумышленников 16 798 880 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.