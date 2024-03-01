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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам около 17 млн рублей

В Красногвардейском районе пенсионерка отдала мошенникам около 17 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полиция расследует многомиллионное мошенничество в отношении пенсионерки

Вчера, 29 февраля 2024 года к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 76-летней женщины, проживающая на улице Маршала Тухачевского. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что с конца июля2023 года по 26 февраля 2024 года ей с неустановленных номеров неоднократно звонили неизвестные и убедили, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, неоднократно передавать приходящим от них курьерам денежные средства.

В итоге за все время пожилая женщина передала в руки злоумышленников 16 798 880 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к розыску злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
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