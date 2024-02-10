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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей

В центре Петербурга пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские расследуют многомиллионное мошенничество в отношении пенсионерки

Вчера 9 февраля 2024 года к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение 76-летней женщины, которая проживает на Галерной улице. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что 5 февраля ей на телефон с неизвестного номера позвонила неизвестная и убедила под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, встретится с ней 7 февраля на улице Марата, и отдать ей 2 500 000 рублей.

Помимо этого  по рекомендации злоумышленницы на Лиговском проспекте пожилая женщина перевела через банкомат на неустановленный счет еще 2 500 000 рублей. 

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество). 

Полицейские принимают меры по раскрытию данного преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район мошенничество пенсионеры
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