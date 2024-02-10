В центре Петербурга пенсионерка отдала мошенникам 5 млн рублей

Вчера 9 февраля 2024 года к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение 76-летней женщины, которая проживает на Галерной улице. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что 5 февраля ей на телефон с неизвестного номера позвонила неизвестная и убедила под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, встретится с ней 7 февраля на улице Марата, и отдать ей 2 500 000 рублей.

Помимо этого по рекомендации злоумышленницы на Лиговском проспекте пожилая женщина перевела через банкомат на неустановленный счет еще 2 500 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество).

Полицейские принимают меры по раскрытию данного преступления.