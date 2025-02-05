В Сестрорецке пожилая женщина передала мошенникам более 11 млн рублей

Вечером минувшего понедельника, 3 февраля около 20 часов 55 минут к полицейским Курортного района Петербурга поступило заявление от 65-летней жительницы дома 34 по Грибной улице города Сестрорецк. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что 21 января ей на телефон позвонили неизвестные под видом представителей различных силовых структур и вынудили, под предлогом обеспечения безопасности денежных сбережений, передать вечером возле дома неизвестному курьеру 474 987 рублей.

22 января, следуя указаниям мошенников, женщина продала принадлежащий ей автомобиль «Киа Соул» за 750 000 рублей и вырученные с продажи деньги передала около дома курьеру.

28 января, действуя также по указке, женщина продала свою квартиру в доме 69 по Садовой улице, за 10 000 000 рублей и 30 января передала всю наличность неизвестной девушке - курьеру на улице Чайковского.

Общий ущерб составил 11 224 987 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску причастных к преступлению.