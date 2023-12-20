В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,7 млн рублей

Вчера, 19 декабря 70-летняя женщина из дома 11 по улице Партизана Германа обратилась к полицейским Кировского района Санкт-Петербурга. Пенсионерка в своем заявлении рассказала стражам порядка о том, что 15 ноября 2023 года около 09 часов 30 минут утра к ней позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств он убедил ее снять со своего счета 476 954 рубля и перевести их на указанный в звонке счет.

В этот же день женщина оформила на свое имя кредит на сумму 600 000 рублей и также перевела деньги на указанный ею счет, который принадлежал неизвестному.

Затем, в период с 20 ноября 2023 года по 5 декабря 2023 года, пенсионерка продала свою квартиру по адресу проспект Стачек за 5 500 000 рублей. Сделка была заверена нотариусом.

Полученные денежные средства потерпевшая передала курьеру, который явился к ней 7 декабря 2023 года.

8 декабря 2023 года она заняла у знакомой в долг еще 500 000 рублей, которые также перевела на счет, указанный неизвестным через терминал банка.

В результате общий ущерб составил 7 677 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания злоумышленников.