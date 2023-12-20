ента новостей

11:40
Перед Новым годом в «Колизее» разгорятся испанские страсти
11:19
На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта
10:52
Маркептлейсы создадут свою ассоциацию
10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе
10:26
В Петербурге задержали двоих злоумышленников, которые ограбили бухгалтера ТСЖ
10:10
В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,7 млн рублей
09:43
На Гороховой улице обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки
00:36
СКА крупно обыграл «Сочи» в «Ледовом»: счёт – 7:2, дубли сделали Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв
16:48
В Мариинском дворце прошли новогодние ёлки для петербургских детей
16:41
Одобрены проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена «Василеостровская» и «Балтийская»
13:01
Выставка бронзовых ритуальных сосудов Китая откроется в Государственном музее истории религии
12:01
Александр Беглов и Александр Бельский встретились в Смольном с консулами дружественных государств
11:41
На строящейся станции «Горный институт» приступили к монтажу эскалаторов
11:33
В Подпорожье благоустроили главный парк
10:41
В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера
10:03
Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае
09:57
Владельцу квартиры, с чьего балкона упали сосульки на проспекте Мечникова, назначили меру пресечения.
00:40
В 11-м туре волейбольной Суперлиги и петербургский «Зенит», и «Динамо-ЛО» из Ленобласти одержали победы над не самыми сильными соперниками
23:24
В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке
23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
21:58
Баскетбольный «Зенит» унизил Василия Карасёва, обыграв команду своего бывшего тренера с неприличной разницей в 55 очков
21:34
Петербургский шахматист Максим Матлаков помог сборной России выиграть турнир ШОС, набрав 8 очков из 9
16:57
Сборная России под руководством Романа Ротенберга обыграла Казахстан и стала обладателем «Кубка Первого канала»
15:12
В Музее Анны Ахматовой откроется выставка-игра «Люди все бывают дети»
15:02
В Большом театре кукол состоится новогодняя премьера
13:42
В Ленобласти похитили жителя Пикалево, вывезли в лес, ранили ножом и ограбили
13:15
В пулково задержали подозреваемого в поножовщине в Выборге
13:04
В центре Петербурга посетитель салона сотовой связи выстрелил в продавца
12:48
Из квартиры петербуржца на Петергофском шоссе украли 20 млн рублей
12:41
В Петербурге в мужчину стреляли из травматического пистолета на улице Дыбенко
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,7 млн рублей

В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,7 млн рублей

0
65
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Партизана Германа

Вчера, 19 декабря 70-летняя женщина из дома 11 по улице Партизана Германа обратилась к полицейским Кировского района Санкт-Петербурга. Пенсионерка в своем заявлении рассказала стражам порядка о том, что 15 ноября 2023 года около 09 часов 30 минут утра к ней позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств он убедил ее снять со своего счета 476 954 рубля и перевести их на указанный в звонке счет.

В этот же день женщина оформила на свое имя кредит на сумму 600 000 рублей и также перевела деньги на указанный ею счет, который принадлежал неизвестному.

Затем, в период с 20 ноября 2023 года по 5 декабря 2023 года, пенсионерка продала свою квартиру по адресу проспект Стачек за 5 500 000 рублей. Сделка была заверена нотариусом.

Полученные денежные средства потерпевшая передала курьеру, который явился к ней 7 декабря 2023 года.

8 декабря 2023 года она заняла у знакомой в долг еще 500 000 рублей, которые также перевела на счет, указанный неизвестным через терминал банка.

В результате общий ущерб составил 7 677 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления и задержания злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-12-2023, 12:15
В Невском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам почти 6,2 млн рублей
29-09-2023, 11:11
Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам 13 млн рублей
13-08-2023, 11:43
В Красногвардеском районе пенсионерка перевела мошенника почти 6,3 млн рублей
8-12-2023, 12:25
В Калининском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 5,4 млн рублей
7-07-2023, 11:35
Подилая пара из Ломоносова перевела мошенникам более 3,3 млн рублей
24-06-2023, 12:56
В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам 3 млн рублей

Происшествия на дорогах

0
155
18-12-2023, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
0
228
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
0
188
17-12-2023, 20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
0
239
17-12-2023, 12:20
На КАД в ДТП с грузовиком пострадали пассажиры «Чери», 51-летняя женщина и 8-летний ребенок
Наверх