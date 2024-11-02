В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам

Накануне вечером, 1 ноября 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга с заявлением обратилась 72-летняя женщина, проживающая на 13-й линии В.О.. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные, и путем обмана, представляясь "правоохранителями", убедили ее продать свои четыре квартиры и передать деньги курьеру.

Поверив телефонным аферистам, пожилая женщина продала недвижимость и передала курьерам вырученные от ее продажи денежные средства на общую сумму 31 440 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.