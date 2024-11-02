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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам

В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Васильевского острова принимают меры к задержанию злоумышленников, причастных к многомиллионному мошенничеству в отношении пенсионерки

Накануне вечером, 1 ноября 2024 года около 21 часа 00 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга с заявлением обратилась 72-летняя женщина, проживающая на 13-й линии В.О.. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что в период с 12 сентября по 28 октября ей звонили неизвестные, и путем обмана, представляясь "правоохранителями", убедили ее продать свои четыре квартиры и передать деньги курьеру.
Поверив телефонным аферистам, пожилая женщина продала недвижимость и передала курьерам вырученные от ее продажи денежные средства на общую сумму 31 440 000 рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров мошенничество пенсионеры
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