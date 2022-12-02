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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам около двух миллионов рублей

В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам около двух миллионов рублей

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Опубликовал: Anton78
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Пенсионерка из Пикалево отдала мошенникам 2 миллиона рублей

К полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 69-летняя женщина из города Пикалево. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что 24 ноября ей на сотовый телефон начали поступать звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками полиции и сотрудниками Центрального банка России. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах пенсионерки аферисты убедили ее пройти к банкомату и перевести на указанные ими счета 1 990 000 рублей.

По данному факту полициейскими было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район мошенничество пенсионеры
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