В Ленобласти пенсионерка перевела мошенникам около двух миллионов рублей

К полицейским Бокситогорского района Ленинградской области обратилась 69-летняя женщина из города Пикалево. Пенсионерка сообщила правоохранителям, что 24 ноября ей на сотовый телефон начали поступать звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками полиции и сотрудниками Центрального банка России. Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств на банковских счетах пенсионерки аферисты убедили ее пройти к банкомату и перевести на указанные ими счета 1 990 000 рублей.

По данному факту полициейскими было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).