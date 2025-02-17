ента новостей

11:41
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине на улице Композиторов
11:19
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова
11:11
На Искровском проспекте ограбили табачную лавку
11:03
В Петербурге ищут налетчика на цветочный магазин на улице Композиторов
10:31
В центре Петербурга ранее судимая женщина ударила ножом сотрудницу магазина при попытке кражи товара
10:04
По меньшей мере 18 человек погибли в давке на железнодорожном вокзале Нью-Дели
09:33
Петербуржцев предупредили о рассылке мошеннических писем со штрафами
09:22
В Петербурге появится упрощенная схема поступления в колледж
08:29
СПб уступил Москве по качеству жизни
08:16
В СПб начали спасать белок
23:18
Петербуржец Пётр Гуменник стал победителем финала Гран-при России в Красноярске, Евгений Семененко – третий, Владислав Дикиджи – четвёртый
01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
01:12
Баскетбольный «Зенит» одержал важнейшую победу над УНИКСом в матче регулярного первенства Единой Лиги ВТБ: Бэйкон набрал 30 очков
00:38
Петербургская фигуристка Анна Фролова занимает четвёртое место после исполнения короткой программы на Гран-При России в Красноярске, Ксения Гущина – шестая
22:43
Фиаско СКА в Нижнекамске: «Нефтехимик» победил команду Романа Ротенберга со счётом 4:3 в матче с тремя дублями
17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
13:47
В СПб упрощают процесс получения визы в Японию
13:25
Жительница СПб обманула более сотни россиян на 12 млн. рублей
12:23
В Петербурге школьники создали монументальную картину памяти участников ВОВ
12:17
Мошенники придумали новый способ кражи денег при помощи Telegram
11:31
Пенсионерка из Соснового Бора перевела мошенникам более 14 млн рублей
11:22
В Петербурге представитель кочевого народа похитил «iPhone» и перевел себе деньги через мобильный банк
09:57
Каждый второй петербуржец сталкивался со служебным романом
09:21
В СПб готовятся к запуску зимних поездок по Неве на воздушной подушке
01:23
Петербургские фигуристы Гуменник, Семененко, Дикиджи и Лутфуллин расположились на 2–5 местах после исполнения короткой программы в Финале Гран-При России в Красноярске, лидер – Кондратюк
22:15
«Динамо-ЛО» из Ленобласти на тай-брейке пересилило красноярский «Енисей» в очередном туре волейбольной Суперлиги, у Семёна Дмитриева – 22 очка
21:01
В Петербурге стартовало первенство России по легкой атлетике в помещении
18:26
Милонов против Дня влюбленных
18:06
В СПб могут начать штрафовать за борщевик
15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова

Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Оперативники Петродворцового района задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова

10 февраля к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило заявление от 74-летнего жителя дома 8 по улице Жоры Антоненко города Ломоносов о том, что в период времени с 5 по 9 февраля ему звонили неизвестные и убедили передать через курьера деньги для внесения на «безопасный счет» и, якобы, предотвращения мошеннических действий.

Поверив телефонным аферистам, пенсионер следуя инструкции возле своего дома передал неизвестному 2 800 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В полдень 16 февраля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступлении задержали 24-летнего петербуржца. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-11-2024, 11:10
В Калининском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Руставели
21-09-2024, 11:25
Во Фрунзенском районе поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
15-10-2024, 12:00
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Соснового Бора
21-09-2024, 11:16
На Васильевском острове поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку
4-09-2024, 10:10
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
24-01-2025, 14:14
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Богатырского проспекта

Происшествия на дорогах

Вчера, 01:23
Во Всеволожском районе лоб в лоб столкнулись иномарка и автобус. Погиб водитель легковушки
15-02-2025, 17:49
В Ленобласти произошло ДТП с участием рейсового автобуса и двух легковых автомобилей
14-02-2025, 15:26
В центре Петербурга в ДТП троллейбуса со снегоуборочной техникой пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса
14-02-2025, 13:15
В Ленобласти столкнулись лесовоз с автобусом. Один человек погиб и двое пострадали
Наверх