Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера из Ломоносова

10 февраля к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило заявление от 74-летнего жителя дома 8 по улице Жоры Антоненко города Ломоносов о том, что в период времени с 5 по 9 февраля ему звонили неизвестные и убедили передать через курьера деньги для внесения на «безопасный счет» и, якобы, предотвращения мошеннических действий.

Поверив телефонным аферистам, пенсионер следуя инструкции возле своего дома передал неизвестному 2 800 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В полдень 16 февраля, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступлении задержали 24-летнего петербуржца.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.