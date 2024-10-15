В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших жительницу Соснового Бора

Ночью 13 октября 2024 года около 00 часов к полицейским Соснового Бора Ленинградской области с заявлением обратилась 77-летняя жительница дома 12 по улице Молодежной.

Пенсионерка расскзала стражам порядка о том, что накануне ей позвонил неизвестный, представившись сотрудником банка, и сообщил, что на ее счету происходят мошеннические действия, поэтому необходимо все свои деньги передать «для сохранения» в банк через курьера.

В итоге женщина передала неизвестному 1 000 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Вчера вечером, 14 октября в Санкт-Петербурге на улице Академика Лебедева, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя Мурманской области.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.